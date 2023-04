The Idol, ecco il nuovo Teaser Trailer del polemizzato show HBO

The Idol è la nuova serie tv targata HBO, con protagonista Lily-Rose Depp, insieme a lei anche Abel Tesfaye, Reza Fahim e lo showrunner di Euphoria Sam Levinson. Lo show farà il suo debutto mondiale a Cannes quest'anno, fuori concorso.

Lo show è stata affidata a Levinson dopo l'uscita di scena del regista originale Amy Seimetz.

The Idol ha suscitato polemiche per via di un rapporto secondo cui la serie sarebbe stata fin troppo radicalizzata nella "struttura del porno", includendo sequenze controverse che glorificavano lo stupro.

La star dello show, Lily-Rose Depp, ha condiviso sui social una dichiarazione in difesa della visione degli autori, definendo il creatore di Euphoria "il milgior regista con cui abbia mai lavorato".

"Non mi sono mai sentita più supportata e rispettata in un ambiente come questo, il mio contributo e le mie opinioni per questo lavoro vengono apprezzate", ha continuato la Depp.

Lo show non è nuovo alle difficoltà, basti pensare alle riprese aggiuntive pesanti di The Idol.

The Idol si incentra sulla giovane pop star Jocelyn, che dopo un esaurimento nervoso è determinata a rivendicare il status di cantante più grande e sexy d'America. Le sue passioni vengono riaccese da Tedros, un impresario di un nightclub con un sordido passato.

Lo show targato HBO debutterà in anteprima il prossimo 4 giugno, in Italia sarà poi trasmessa su NOW nel corso del 2023.



Nell'attesa è stato rilasciato un nuovo teaser trailer, che troverete come sempre in calce a questa notizia.