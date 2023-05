The Idol, The Weekend sulle riprese della serie HBO: 'È stata una vera sfida'

Tra le serie più attese dell'anno, The Idol porterà sul piccolo schermo Lily-Rose Depp e The Weekend in una turbolenta storia di successo e trasgressione. Ma i retroscena dello show più patinato di HBO non sono state di certo una passeggiata per il cantante.

Le polemiche dopo la presentazione a Cannes di The Idol e una gestazione certamente complicata hanno portato Sam Levinson, già autore di successi come Euphoria, e il co-creatore Abel Tesfaye (The Weekend) a confrontarsi con ciò che è accaduto durante la produzione della nuova serie HBO.

"Il cinema e la TV sono un nuovo muscolo creativo per me - afferma Tesfaye a W Magazine - la mia musica deve essere fantastica per me, sennò non pubblico nulla. Non vedo perché il cinema o la TV debba essere diverso". Il cantante reciterà nei panni di Tedros accanto a Lily-Rose Depp come rivela l'adrenalinico tralier di The Idol: "La mia abilità segreta è gestire bene l'ansia e non farmi prendere dal panico, ma quando lo sono le persone attorno a me la situazione cambia. Sul set di The Idol - svela il cantante - sono andato nel panico, ho perso la voce. Ho dovuto riposare, riflettere e pensare a The Weeknd e Tedros e tutto quello che era successo con lo spettacolo. È stata una sfida rifare "The Idol" e, in verità, ho sacrificato la mia salute per farlo funzionare".

Quando parte del team creativo è stato cambiato nel corso della produzione di The Idol non è stato facile: lo show, per volere di Tesfaye, ha cambiato direzione. Tutto ciò che sappiamo è che nella precedente versione la protagonista Jocelyn aspirante stella del pop non era bionda.

"Lasciare lo spettacolo non era un'opzione per Abel o per me - ha detto Sam Levinson - era un sogno che avevamo insieme e dovevamo realizzarlo. Seduto a casa di Abel, guardavo la sua casa e ho detto: 'È incredibile qui, non puoi comprare un design come questo. E se lo girassimo qui?' Abel posò il bicchiere e disse: "Hai un'assicurazione?" Ho detto di sì. E lui ha detto: 'Sono d'accordo.'” La produzione, dunque, si è trasferita nella abitazione personale del cantante e questo ha aiutato The Weekend nell'interpretare il personaggio di Tedros.

The Idol sarà disponibile in streaming su NOW dal 5 giugno 2023.