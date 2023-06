The Idol, The Weeknd parla del senso della serie: 'Le persone devono rivalutare la fama'

The Idol sta suscitando reazioni di ogni tipo da quando è stata presentata al festival di Cannes per le vicende quantomeno controverse che vengono narrate in maniera esplicita e priva di filtri. In un’intervista con Variety l’attore e cantante The Weeknd ha raccontato i suoi obiettivi riguardo lo show di cui è anche co-creatore.

Mentre la HBO ha dovuto rispondere alle indiscrezioni che vorrebbero The Idol già cancellata, la serie dell’emittente americana continua a far parlare di sé anche nel nostro paese.

Il racconto esplicito e fuori dagli standard è quello che appare, a un tempo, il grosso limite e la peculiarità fondamentale del nuovo show scritto da Sam Levinson.

Il protagonista Abel Tesfaye ha spiegato il messaggio che si vuole mandare attraverso il racconto della serie: “Il mio obiettivo era che le persone rivalutassero la fama. È quasi educativo. Narra di ciò che deriva dall’essere incredibilmente famosi. Sei circondato da persone delle quali non conosci le vere intenzioni, anche se sembrano buone. Non si sa mai. Naturalmente, per quanto mi riguarda, sono stato molto fortunato ad avere intorno persone che conosco da quasi tutta la vita, il che è importante. Un dono”.



Quindi l’artista ha continuato, parlando di alcuni personaggi dello show: “Non c’è niente di peggio di uno yes-man, soprattutto quando hai un gruppo di yes-man intorno a te. E quando vedi un personaggio come Nikki, che non è uno yes-man, potrebbe sembrare una persona cattiva, ma poi finisce per piacerti, perché è onesta. Quella è una situazione molto complicata per Jocelyn”.

Un punto di vista davvero interessante quello di The Weeknd. In attesa del terzo episodio, che sarà trasmesso in Italia il 26 giugno 2023, vi lasciamo alle parole dello stesso Abel Tesfaye sulle scene hot presenti in The Idol.