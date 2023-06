The Idol, The Weeknd parla del suo Tedros nella controversa serie HBO: 'È un perdente'

Dopo aver parlato delle scene hot di The Idol, The Weeknd, al secolo Abel Tesfaye, ha parlato in maniera più approfondita del suo personaggio, ovvero il guru Tedros, descrivendolo come un perdente, nonostante si comporti come qualcuno che sembra sapere esattamente quello che vuole e come prenderselo. Ecco cosa ha dichiarato l'attore e rapper.

Parlando con GQ, il musicista e attore è entrato nel dettaglio del personaggio di Tedros, il proprietario del club musicale che interpreta in The Idol.

"Ma la realtà è che non c'è nulla di veramente misterioso o ipnotizzante in lui", ha dichiarato Tesfaye. "E l'abbiamo fatto apposta con il suo look, i suoi abiti, i suoi capelli - quel tipo è un idiota. Si vede che si preoccupa molto del suo aspetto e pensa di essere bello. Ma poi si vedono questi strani momenti in cui è da solo: fa le prove, è tutto calcolato. E ha bisogno di farlo, altrimenti non ha nulla, è patetico".

Tesfaye ha osservato che Tedros vede la Jocelyn di Lily-Rose Depp come "la più grande occasione che abbia mai avuto", aggiungendo poi quanto Tedros sia in realtà "un tale perdente".

"Lo si guarda, e Jocelyn potrebbe essere il più grande traguardo che abbia mai raggiunto", ha detto l'attore e rapper. "È molto evidente. Sta esagerando, entra in questa casa guardandosi intorno come a dire: 'Dannazione, sto esagerando? Questo può essere il lavoro più grande che abbia mai fatto'. Qualunque cosa stia facendo. Anche il sesso è così goloso [ride]. Soprattutto nell'episodio 2. 'Golosità' è l'unica parola che mi viene in mente [per descriverlo]. Non riesce a credere di essere lì. Ne esce come un perdente. Quei momenti sono l'umanità che emerge da uno psicopatico, la crepa nella sua armatura".

In precedenza, l'autore Sam Levinson aveva parlato dei rimandi a Britney Spears della serie.

