The Idol, The Weeknd risponde all'articolo provocazione di Rolling Stone: 'Ridicolo'

The Idol è stato bersagliato da un articolo molto graffiante pubblicato su Rolling Stone. La serie, infatti, non è stata accolta positivamente dalla celebre rivista. The Weeknd ha risposto alla critica fatta nei suoi confronti definendo con parole non molto accomodanti l'articolo e chi l'ha scritto.

Lo scritto riguardava un presunto caos presente sul set di Euphoria e di The Idol che ha, ovviamente, causato le risposte da parte di coloro che hanno attivamente lavorato alla rispettive serie. "Pensavo che l'articolo fosse ridicolo", ha detto il cantante. Inoltre, pare si sia risentito molto riguardo delle riflessioni forti fatte dall'autore dell'articolo riguardo il tema dello stupro e della volontà di creare una violenta "cultura dello stupro".

L'articolo pubblicato da Rolling Stone si basava su alcune fonti anonime che descrivevano la nuova serie di Sam Levinson come una esaltazione della sessualità, definendola, addirittura, una "porno tortura sessuale". The Weeknd ha parlato delle riprese di The Idol, inoltre, parlando del suo personaggio ha detto di quanto sia "Un superego da cui noi uomini vogliamo stare alla larga il più possibile. È dentro di noi e dobbiamo solo ucciderlo". Come era già stato preventivato, la serie parlerà di temi molto delicati e difficilmente difficilmente digeribili.

The Idol debutterà in anteprima al Festival di Cannes come uno dei pochi prodotti seriali presentati alla rassegna. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!