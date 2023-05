The Idol, the Weeknd's rivela una difficoltà inaspettata sul set

The Idol è descritta come 'la storia d'amore più squallida di tutta Hollywood', lo show segue la stella nascente Depp Jocelyn mentre naviga nell'industria musicale ed alla fine cade sotto il controllo di Tendros.

Il cantante The Weeknd's, il cui vero nome è Abel Tesfaye, in The Idol interpreta il proprietario di un nightclub/leader di una setta.

Il personaggio diventa profondamente legato con la pop star interpretata da Lily-Rose Depp. Se ve li siete persi ecco Lily Rose e The Weeknd's nel nuovo poster di The Idol.

Il cantante, dopo aver filmato una scena nello show nei panni di Tendros in cui doveva cantare, "Penso sia stato veramente difficile" ammette Tesfaye in una intervista a W magazine.

"Poi, dopo ho perso la voce. Non è uscito più niente. Non mi era mai successo prima. La mia teoria è che ho dimenticato come si canta perché stavo interpretando Tendros, un personaggio che non sa cantare".

Poi aggiunge: "Forse mi ci sto immedesimando troppo, è stato terrificante, c'era qualcosa di strano nella mia mente in quel momento".

Sperando che per la star la situazione non si complichi, vi ricordiamo che The Idol sarà presentata in anteprima al festival di Cannes, di certo un gran trampolino di lancio per uno show che ben prima del suo rilascio ha già suscitato più di qualche polemica, chissà come andranno gli ascolti.