The Idol, troppa provocazione? Lily-Rose Depp: 'Non sono interessata a cose puritane'

The Idol ha cominciato a far parlare di sé ben prima della sua uscita: la serie ideata da Sam Levinson ha messo in chiaro sin dal primo momento di voler puntare forte su scene esplicite e provocazione senza mezze misure, come confermano proprio in queste ore le parole di una Lily-Rose Depp mai così sicura di sé.

Dopo aver parlato delle sensazioni provate sul set di The Idol, l'attrice ha infatti confermato di non aver mai avuto dubbi sulla natura dello show, precisando anzi che non sarebbe stata interessata a parteciparvi se si fosse trattato di un progetto frenato da qualche timore di sorta.

"Sapevamo di star facendo qualcosa di fortemente provocatorio, non abbiamo mai cercato di fuggire da ciò. È qualcosa che sapevo sin dall'inizio, non sono mai stata interessata a cose troppo puritane" sono state le parole dell'attrice, che ha poi ancora una volta ribadito di "non essersi mai sentita così sicura e rispettata all'interno di un set".

Insomma, meglio tenere a freno la voglia di elargire giudizi con troppa fretta: anche le scene più estreme di The Idol sono state volute in primis da Lily-Rose Depp, e la nostra non sembra assolutamente intenzionata a pentirsi della cosa. Per saperne di più, comunque, qui trovate le nostre prime impressioni su The Idol.