The Imperfects, la nuova serie sci-fi di Netflix con Italia Ricci

Tra gli annunci della prima giornata della Netflix Geeked Week 2022, il colosso dello streaming ha lanciato The Imperfects, una nuova serie fantascientifica che vedrà protagonista Italia Ricci, attrice canadese già apparsa nella serie TV Designated Survivor.

Stando alle informazioni che Netflix ha diffuso insieme al teaser che potete vedere nel player in alto, in The Imperfects vedremo tre ventenni trasformati in mostri contro la loro volontà da un gruppo di malvagi scienziati. Adesso sono a caccia del folle responsabile, nella speranza di contrastare gli effetti collaterali, ma al tempo stesso un'agenzia governativa è sulle loro tracce mentre devono affrontare tutti i problemi quotidiani dei loro coetanei, tra richieste di ammissione al college e storie d'amore adolescenziali.

Una serie che Netflix stessa definisce con un sagace gioco di parole "coming of rage" e che debutterà entro il 2022: curata dallo showrunner Dennis Heaton e dalle menti creative dietro a The Order e la rinnovata Fargo, il cast di The Imperfects sarà composto da Italia Ricci, Iñaki Godoy, Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal e Rhys Nicholson.

Oltre a questa nuova produzione fantascientifica, durante la prima giornata della Netflix Geeked Week abbiamo potuto dare un'occhiata alla nuova serie di Tim Burton su Mercoledì Addams e alla serie antologica Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro. Inoltre è stata annunciata la data d'uscita della terza e ultima stagione di Locke & Key che approderà su Netflix in estate!