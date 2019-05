The InBetween: Paul Blackthorne parla del suo arrivo nella serie

L'attore, interprete del personaggio di Tom Hackett, un detective che collabora con la propria figlia dotata dell'abilità di osservare gli eventi nel tempo, ha parlato delle sue sensazioni quando è entrato a far parte della serie drammatica prodotta da NBC.

Nella lunga intervista concessa a Collider, Blackthorne ha sottolineato anche alcuni passaggi della propria carriera, come l'addio alla serie TV Arrow di cui lo scorso 16 maggio è stata pubblicata la sinossi.

Queste le sue parole:

"Quando sono stato contattato per The InBetween stavo ancora lavorando per Arrow. I produttori sono stati lo stesso meravigliosi nei miei confronti, dicendomi che avrebbero fatto il possibile per accogliermi. E così è stato. Entrambe le serie sono state girate a Vancouver, per cui è stato più facile per me organizzarmi. Nonostante il mese fosse pieno di impegni, alla siamo riusciti a concludere il tutto e così ho potuto far parte dell'episodio pilota di The InBetween".

L'attore ha poi parlato del personaggio di Quentin Lance tornato in Arrow durante la settima stagione, e di come abbia reagito all'epilogo della sua storyline:

"Era un personaggio difficile e molte cose tormentavano la sua anima. Quando sono tornato durante la settima stagione è stato davvero emozionante riprendere il mio personaggio. Il ruolo che sto invece interpretando adesso per The InBetween è completamene diverso, si tratta di un personaggio differente. Ma è bello proprio poter cambiare e interpretare personaggi diversi".

Blackthorne si è poi espresso sul nuovo personaggio:

"Mi piace l'aspetto da Detective, sopratutto il lato famigliare: il mio personaggio è sposato con un uomo e siamo i genitori adottivi di Cassie. Lei ha queste capacità mentali che ci fanno esplorare il suo mondo sovrannaturale, e il tutto crea un particolare intreccio con i crimini del mondo reale che devo affrontare. Il bello della serie è proprio vedere come interagiscono le persone e come si sviluppano i loro rapporti, come ad esempio quello che il mio personaggio vive con il collega Damien Asante. All'inizio si dimostra cinico e distaccato, però poi lavorando insieme inizia a cambiare opinione."