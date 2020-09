The Inheritance Games, la serie Amazon ingaggia la sceneggiatrice di The Flash

Come la rivale Netflix, anche Amazon Prime Video continua a puntare sul genere Young Adult, ed è ora al lavoro su una nuova serie tv tratta dai libri di Jennifer Lynn Barnes, The Inheritance Games, per la quale ha già ingaggiato una sceneggiatrice direttamente dall'Arrowverse.

Il nuovo progetto di Amazon, descritto come una "Cenerentola con una posta in gioco mortale e risvolti elettrizzanti, perfetto per i fan di One Of Us Is Lying e Knives Out", prende ispirazione dalla duologia di libri di Jennifer Lynn Barnes attualmente in pubblicazione e già best seller del New York Times.

Prodotta da Sony Pictures TV e Osprey Productions per la piattaforma streaming, la serie vedrà anche la collaborazione dell'autrice in veste di produttrice, e ha appena dato il benvenuto a Grainne Godfree (The Flash, Legends of Tomorrow) come sceneggiatrice e produttrice.

"Avery Grambs ha un piano per un futuro migliore: sopravvivere al liceo, vincere una borsa di studio e andarsene. Ma la sua fortuna cambia in un istante quando il milionario Tobias Hawthorne muore e lascia la sua intera eredità proprio ad Avery. E Avery non ha la più pallida del perché, o se è per questo, di chi sia Tobias Hawthorne. Per ricevere l'eredità, Avery dovrà trasferirsi nella misteriosa dimora Hawthorne, dove ogni stanza è contraddistinta dalla personalità del suo proprietario, del suo amore per i puzzle, gli indovinelli e i codici" recita la sinossi di The Inheritance Games "Sfortunatamente per Avery, tuttavia, la dimora degli Hawthorne è occupata anche dalla famiglia che Tobias ha diseredato. Una famiglia che include i quattro nipoti di Hawthorne, che sono cresciuti convinti di ereditare un giorno dei milioni...".

In effetti, le similitudini con il whudunnit di Rian Johnson non sono poche... Vedremo però se la serie riceverà un'accoglienza positiva quanto quella del film con Daniel Craig, Chris Evans e Ana de Armas.