The Inn Crowd: Jim Parsons svilupperà la nuova sitcom per NBC

Secondo quanto riporta Deadline, NBC ha dato il via allo sviluppo di una nuova sitcom intitolata The Inn Crowd. Lo show seguirà le vicende di una coppia gay che gestisce un hotel in una piccola città. Jim Parsons (The Big Bang Theory) sarà il produttore esecutivo insieme a David Holden e Todd Spiewak.

Supervisionata da Eric Norsoph per la That's Wonderful Production, la serie sarà scritta da Holden e basata su un articolo di Tony Horwitz uscito nel 1999 per il New Yorker. L'articolo discuteva le controversie che circondavano l'albergo The Inn at Little Washington in Rappahannock Country, Virginia, gestito da Patrick O'Connell e Reinhardt Lynch. Mentre l'hotel attirava grandi celebrità, molte persone del posto si opponevano ai piani di espansione dei due.

Come l'articolo, The Inn Crowd mostrerà come il resort della copia porterà molta divisione all'interno della piccola città in cui vivono.

That's Wonderful Production ha recentemente prodotto A Kid Like Jake, serie acquistata da IFC che comprende nel cast Jim Parsons, Claire Danes e Octavia Spancer. Lo show ha debuttato allo scorso Sundance Film Festival. Lo studio ha anche supervisionato la docuserie First in Human per Discovery Channel.

Parsons ha raggiunto la fama grazie al ruolo di Sheldon Cooper nella comedy The Big Bang Theory, show CBS che tornerà il 24 settembre con la sua dodicesima e ultima stagione.