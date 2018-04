The Innocents: primo trailer per la nuova serie originale Netflix

Netflix, insieme a tutti gli altri annunci di giornata, ha anche diffuso il primo trailer ufficiale (anche in italiano) di The Innocents, sua nuova serie originale.

The Innocents è prodotta da New Pictures, di Charlie Pattinson, Elaine Pyke e Willow Grylls. La serie è creata da Hania Elkington e Simon Duric, mentre il produttore è Chris Croucher. Farren Blackburn, alla regia di 6 degli 8 episodi, è il produttore esecutivo della serie, insieme a Charlie Pattinson, Elaine Pyke e Willow Grylls.

La serie vede fra i protagonisti Sorcha Groundsell (Clique, Iona, Sleeping Lions) nel ruolo di June, Percelle Ascott (Maghi contro Alieni, The Weekend Movie) nei panni di Harry, mentre Guy Pearce (L.A. Confidential, Memento, Il Discorso del Re) interpreta Halvorson.

Il debutto sulla piattaforma di streaming digitale è atteso per il 24 agosto 2018, come suggerito dal trailer della stagione, sottotitolata “L’inizio”.

Sinossi: Quando Harry e June scappano dall’oppressione delle loro famiglie per stare insieme, i due adolescenti vengono catapultati in uno straordinario viaggio alla scoperta di sé, che fa deragliare il loro sogno iniziale. I segreti nascosti loro dai rispettivi genitori mettono alla prova il loro amore, fino ad arrivare al punto di rottura. E il dono straordinario che possiedono scatena forze potenti in grado di dividerli per sempre. E' questa la nuova e misteriosa serie Netflix!