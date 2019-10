The International: Sylvester Stallone e Dolph Lundgren ancora insieme per la serie CBS

I rumor dei giorni scorsi erano veri: Sylvester Stallone e Dolph Lundgren torneranno a lavorare insieme in una nuova serie drammatica prodotta dalla CBS e in arrivo prossimamente.

Nei giorni scorsi, infatti, Lundgren aveva postato sul suo profilo Instagram una foto che sembrava accreditare l'ipotesi di una reunion con Stallone. L'immagine mostrava infatti una vecchia foto di scena dei due che si allenano ai pesi, e la didascalia recita: "Sembra che questi due gentiluomini possano tornare a lavorare insieme."

Detto fatto: Lundren e Stallone saranno produttori esecutivi di The International, con Stallone che si occuperà anche della regia mentre l'interprete di Ivan Drago si ritaglierà anche un ruolo da protagonista. Si tratta dell'ennesima collaborazione tra i due attori, che già avevano condiviso lo schermo per Rocky IV, nella saga de I Mercenari e per il recente Creed II.

The International sarà prodotta da Balboa Productions, dalla Flame Ventures di Tony Krantz e da CBS TV Studios. Lo show è scritto dal veterano dei drammi televisivi Ken Sanzel (Reef Break, Numbers) e narra la storia di Anders Soto (Lundgren), metà negoziatore metà spia internazionale, che lavora tutto da solo per le Nazioni Unite, chiamato di volta in volta per trovare soluzioni poco ortodosse ai problemi più complessi e delicati del mondo.

"Sia io che la Balboa Productions siamo veramente fieri di annunciare questo incredibile show chiamato The International. Sarà fantastico tornare a lavorare con il mio compagno di scazzottate Dolph Lundgren", aveva scritto Stallone ad agosto in un post pubblicato su Instagram.

Ricordiamo che Stallone è attualmente nelle sale con Rambo: Last Blood, di cui potete leggere la nostra recensione.