The Invisible Girl, Disney+ al lavoro sulla serie TV tratta dai romanzi di Blue Jeans

Non solo Marvel Cinematic Universe e Star Wars: Disney+ è ovviamente anche tanto altro, come dimostrano gli annunci che spesso ci parlando di nuovi prodotti in arrivo sulla nota piattaforma streaming della House of Mouse. L'ultimo della lista, ufficializzato proprio in queste ore, è uno show su The Invisible Girl.

Poco dopo l'annuncio dell'arrivo delle pubblicità su Disney+, infatti, è arrivato quello secondo cui gli studios sarebbero al lavoro su un adattamento della nota serie di romanzi di Blue Jeans: si tratterà di una produzione spagnola, con Beta Film e Morena Films a collaborare per portare in scena la serie che arriverà, appunto, su Disney+.

"The Invisible Girl stupirà sia i fan dei romanzi che coloro che non conoscono ancora la storia. Questo thriller young-adult è misterioso ed entusiasmante, e potrà contare su un grande cast e su un look decisamente cinematografico" sono state le parole del produttore esecutivo di Morena Films Pedro Uriol.

I romanzi, per chi non li conoscesse, seguono le vicende relative all'omicidio di Aurora Rios, una ragazza introversa e senza amici ritrovata morta in un armadietto della sua scuola: una sua compagna di classe, Julia Plaza, deciderà di dedicare tutta se stessa alla risoluzione del caso. Conoscevate già i romanzi di Blue Jeans? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che da poco anche Doctor Strange 2 è disponibile su Disney+.