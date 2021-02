The Irregulars, la data d'uscita della serie Netflix dedicata agli informatori di Sherlock

Netflix ha pubblicato un primissimi teaser trailer ufficiale per la già annunciata e intrigante The Irregulars, serie televisiva dedicata a Sherlock Holmes ma da un punto di vista differente, quello dei suoi informatori di strada, che approderà sul servizio di streaming online il prossimo 26 marzo 2021.

Per il ruolo di Sherlock Holmes in The Irregulars è stato annunciato l'attore Henry Lloyd-Hughs, già ammirato in Killing Eve, mentre la parte di Watson è andata a Roy Pierreson, apparso precedentemente in Line of Duty. La nuova serie Netflix, a differenza degli altri adattamenti, questa volta sarà incentrata su giovani ragazzi che andranno in giro per Londra con lo scopo di trovare indizi o prove in grado di aiutare il noto investigatore a risolvere i suoi casi.

La sceneggiatura è stata affidata al candidato premio Oscar Tom Bidwell, presente anche come produttore esecutivo. Queste sono alcune sue dichiarazioni a proposito della serie "Nei libri Sherlock Holmes poteva contare su un gruppo di ragazzini che avrebbe utilizzato per farsi aiutare a trovare gli indizi, perciò la nostra serie è più qualcosa del tipo 'Cosa accadrebbe se Sherlock fosse una persona dipendente da droghe e un delinquente, con i bambini che risolvono interamente il suo caso mentre lui se ne prende il merito?".