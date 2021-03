The Irregulars, sul set Jojo Macari ha dato un pugno a Alex Ferns: 'Cose che capitano'

Nei giorni scorsi abbiamo visto il trailer di The Irregulars, la nuova serie Netflix che sarà in streaming dal 26 marzo. Ispirato ai romanzi di Arthur Conan Doyle, la serie è incentrata su un gruppo di adolescenti di strada che lavorano al servizio di Sherlock Holmes e del dottor Watson.

Fa parte del cast di The Irregulars, tra gli altri, Jojo Macari, già visto in Sex Education, che interpreta il ruolo di Billy. Intervistato da Digital Spy, l'attore ha raccontato un curioso retroscena delle riprese della serie, che lo ha visto involontariamente colpire con un pugno il collega Alex Ferns (EastEnders).

In una scena, infatti, i due rispettivi personaggi, Billy e Vic, sono protagonisti di una lite e vengono alle mani. Jojo Macari, a quanto pare, deve aver esagerato con il realismo, o almeno non è riuscito a frenare in tempo la sua irruenza.

"È stato un momento intenso, e ad essere onesti, non è il tipo che vorresti prendere a pugni sul naso, capisci cosa intendo?" ha raccontato Macari. "È stato involontario, naturalmente. Sono cose che capitano. Ho adorato lavorare con Alex. È stato davvero fantastico. Se stare accanto a lui era così spaventoso, spero e penso che anche questo si vedrà nella vecchia tv via internet."

Per Jojo Macari, nonostante l'aspetto apparentemente intimidatorio, Alex Ferms "è un ragazzo adorabile. Quando l'ho conosciuto mi ha dato la stretta di mano più forte che abbia mai ricevuto in vita mia. Oddio, ho pensato, è davvero terrificante!" ha concluso scherzando.