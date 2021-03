The Irregulars, uno Sherlock Holmes inedito nel trailer della nuova serie Netflix

Arriverà il prossimo 26 marzo su Netflix The Irregulars, la nuova serie che racconterà le vicende di Sherlock Holmes da un punto di vista inedito, quello di una banda di adolescenti cresciuti in strada che diventeranno gli informatori del detective. La piattaforma streaming ha pubblicato il trailer ufficiale dello show.

Le immagini, visibili anche all'interno della notizia, mostrano una Londra vittoriana in cui alle dinamiche delle classiche indagini poliziesche si alterna una componente soprannaturale.

Fanno parte del cast di The Irregulars, tra gli altri, Thaddea Graham (Letter for the king), Darcy Shaw, Jojo Macari (Sex Education), Mckell David, Clarke Peters e Harrison Osterfield (Catch 22). Henry Lloyd-Hughes e Royce Pierreson, invece, interpretano rispettivamente Sherlock Holmes e John Watson. La serie è scritta e prodotta da Tom Bidwell, mentre Johnny Allan è il regista principale, insieme a Joss Agnew e Weronkia Tofilska. Rebecca Hodgson figura come produttrice, Jude Liknaitzky e Greg Brenman sono i produttori esecutivi.

Secondo la sinossi ufficiale, The Irregulars "segue una banda di adolescenti di strada in difficoltà che vengono manipolati per risolvere i crimini per il sinistro dottor Watson e il suo misterioso socio in affari, lo sfuggente Sherlock Holmes. Mentre i crimini assumono un orribile aspetto soprannaturale e un potere oscuro emerge, toccherà a loro unirsi per salvare non solo Londra, ma il mondo intero."