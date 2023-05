The Jackal, Prime Video e i piedi di Ciro: guardate la clip dalla serie Pesci Piccoli

La serie tv dei The Jackal Pesci Piccoli, in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video, si è mostrata in queste ore attraverso la prima clip ufficiale.

Nell'esilarante clip, disponibile nel player all'interno dell'articolo e caratterizzata da una durata di circa un minuto, potete assistere ad un'inaspettata reazione di Ciro, assecondato dal suo collega Fru. Il filmato arriva a qualche giorno dal trailer ufficiale di Pesci Piccoli, pubblicato da Prime Video a inizio mese.

Pesci piccoli – Un'agenzia: Molte idee, poco budget è la prima serie comedy prodotta e ideata dalla content factory The Jackal, e sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video a partire dal prossimo 8 giugno. Nel cast dei sei episodi saranno protagonisti gli sciacalli Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone, Ciro Priello e con Martina Tinnirello, accompagnati da sei special guest come Herbert Ballerina, Achille Lauro, Giovanni Muciaccia, Gabriele Vagnato, Valentina Barbieri e Mario "Il Ginnasio" Terrone. Completano il cast di Pesci piccoli, tra gli altri, anche Amanda Campana, Anna Ferraioli Ravel, Angelo Spagnoletti, Veronica Mazza, Giovanni Anzaldo, Sergio Del Prete e Flavio Pellino.

La serie, diretta da Francesco Ebbasta, è ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, che hanno anche scritto il soggetto e la sceneggiatura con Luca Vecchi e Stefano Di Santi.