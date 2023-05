The Jackal, qual è la storia di uno dei gruppi più longevi del web?

Nel corso degli anni sui social si sono affermate realtà che hanno a saputo, chi più e chi meno, conquistarsi il loro spazio. La storia dei The Jackal, però, è un pò più complessa e con al centro due elementi fondamentali: l'importanza delle proprie origini e la capacità di rimanere al passo con i tempi.

L'uscita del trailer della loro nuova serie Pesci Piccoli, che racconta le vicissitudini di una agenzia pubblicitaria, ha posto nuovamente l'attenzione su questo gruppo di videomaker che, negli ultimi anni, ha saputo ritagliarsi il proprio angolo non solo sul web ma anche in tv e al cinema. Nata nel 2005 da un'idea di Francesco Ebbasta, Ciro Priello, Simone Ruzzo e Alfredo Felco la piccola casa di produzione è poi stata successivamente acquistata dall'editore Ciaopeople.

Sempre legati alla volontà di rendere Napoli la loro base operativa, il gruppo, all'inizio formato solo da quattro persone ma che ora conta un vero e proprio team di oltre 20 collaboratori, si è arricchito nel corso degli anni anche con altri volti diventati poi simbolo del progetto come Aurora Leone, Fabio Balsamo e Gianluca Fru. Nonostante tutti abbiamo delle carriere parallele, continuano ad essere parte integrante della realtà The Jackal. Diventati un fenomeno nazionale grazie alla webserie Lost in Google e la parodia Gli effetti di Gomorra sulla gente, il gruppo man mano ha avuto la possibilità di lavorare a progetti sempre più grandi come il film di fantascienza Addio fottuti musi verdi o la serie Netflix Generazione 56k.

Il successo dei The Jackal non è solo dovuto al grande talento di coloro che ne fatto parte sia davanti le telecamere che dietro ma anche grazie all'importantissimo lavoro che portano avanti dal punto di vista della comunicazione. Quello che propongono è un modo nuovo e non banale di fare pubblicità e di raccontare la quotidianità delle persone qualunque. In attesa dell'uscita di Pesci Piccoli vi consigliamo la nostra recensione di Generazione 56k prima serie realizzata dai The Jackal. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!