The Kardashians, trovato l'accordo con Disney+: la serie tornerà con nuove stagioni

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha annunciato oggi il rinnovo ufficiale dell’amatissima serie The Kardashians, prodotta da Fulwell 73 Productions e incentrata sulla famiglia allargata Kardashian-Jenner, che tornerà prossimamente con altri 20 nuovi episodi.

La terza stagione di The Kardashians, che debutterà il 25 maggio prossimo sempre su Disney+ con episodi inediti ogni giovedì, riaccende le telecamere sulle vite di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie, che invitano i telespettatori a entrare nelle loro case e nella loro quotidianità mentre affrontano la maternità, la genitorialità e la costruzione del proprio impero. Il loro legame sarà messo alla prova e sorgeranno tensioni, ma come famiglia resteranno unite attraverso la tempesta.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner e produttore esecutivo. Anche Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner sono produttrici esecutive.

Per altri approfondimenti su Everyeye potete recuperare anche il trailer ufficiale di The Kardashians 2, inoltre vi ricordiamo che tutti gli episodi delle precedenti episodi della serie sono attualmente disponibili per tutti gli abbonati sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Siete fan delle gesta dei Kardashian-Jenner? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.