The Kardashians: Kim, Chloe, Kendall e tutta la dinastia nel trailer della stagione 3

La piattaforma di streaming on demand Disney Plus ha diffuso il primo teaser trailer della terza stagione di The Kardashians, la serie televisiva reality di successo dedicata alla dinastia di Kim Kardashian e Kendall Jenner.

Come specificato dal filmato promozionale, che potete trovare come al solito all'interno dell'articolo, The Kardashians 3 uscirà il 25 maggio in esclusiva su Disney+, con un nuovo episodio settimanale ogni giovedì.

Nella nuova incarnazione dello show, le telecamere tornano a riprendere le vite di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie, che invitano i telespettatori ad entrare nelle loro vite mentre affrontano questioni quotidiane e non, come la maternità, la genitorialità e la costruzione del proprio impero. Il loro legame sarà messo alla prova e sorgeranno tensioni, ma come famiglia resteranno unite attraverso la tempesta? Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer. La serie, un reality televisivo statunitense incentrato sulla vita personale e professionale della famiglia allargata Kardashian-Jenner, è il sequel spirituale della popolare e pluripremiata Al passo con i Kardashian, andata in onda dal 2007 al 2021 per un totale di 260 episodi.

Tutte le precedenti stagioni della serie sono disponibili su Disney Plus: a questo proposito, recuperate il trailer di The Kardashians 2.