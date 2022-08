The Kardashians: opulenza e vita quotidiana nel trailer della stagione 2 di Disney Plus

La nuova serie di Disney Plus The Kardashians è pronta a tornare sulla piattaforma di streaming on demand con la seconda stagione, per la quale in questi minuti ha debuttato il trailer ufficiale.

Il nuovo ciclo di episodi debutterà il 22 settembre solo su Disney+, con nuove puntate in arrivo ogni giovedì: nella seconda stagione, le telecamere tornano a riprendere le vite in continua evoluzione di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie, con la famiglia che accoglie nuovamente gli spettatori nella loro quotidianità per rendere fan e haters partecipi dei loro trionfi e delle loro sfide.

Dalle storie d’amore infuocate alle tappe fondamentali della loro vita, fino ai successi più impensabili, il legame familiare delle Kardashian rimane indissolubile mentre le protagoniste affrontano la loro vita pubblica e privata davanti a tutto il mondo. Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer.

Per altre notizie dal mondo Disney Plus, vi rimandiamo al trailer del Disney Plus Day: anche quest'anno la piattaforma di streaming celebrerà insieme ai suoi abbonati con una giornata all'insegna delle novità, durante la quale debutteranno nel catalogo alcune opere molto attese come il remake live-action di Pinocchio diretto da Robert Zemeckis e Thor: Love & Thunder.