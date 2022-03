The Kardashians: il trailer ufficiale della nuova serie in streaming su Disney Plus

Oggi Disney+ ha svelato il trailer ufficiale di The Kardashians che debutterà sulla piattaforma streaming il 14 aprile, con un nuovo episodio disponibile ogni giovedì. Si tratta del ritorno sul piccolo schermo di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie con le loro vite e i loro segreti al servizio del pubblico di appassionati che le seguono.

La famiglia più famosa e amata torna con una nuova serie che offre un accesso completo alle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare la verità sulle loro storie. Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più divertenti del tempo libero e del rientro dei bambini da scuola, questa serie porta gli spettatori dentro il loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer.

Recentemente, ha fatto discutere il monologo di Kim Kardashian al Saturday Night Live lo scorso autunno. La star dei social ha affermato con totale autoironia di essere "molto di più della foto che le sorelle hanno mostrato al loro chirurgo plastico come riferimento", per poi passare al padre, l'avvocato Robert Kardashian, noto per essere stato il difensore di O.J. Simpson in uno dei più celebri casi di cronaca nera negli Stati Uniti: "So che è strano ricordare chi è la prima persona nera che conosci, ma O.J. lascia il segno. O molti segni. O nessuno, ancora non lo so".

Frecciatina anche per Kanye West, da cui ha chiesto il divorzio nel febbraio 2021. Kim Kardashian adesso frequenta Pete Davidson, membro proprio del Saturday Night Live e protagonista del film Il Re di Staten Island.