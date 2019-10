The Khalifa Mysteries: la Left Bank in trattative per la produzione della serie TV

La Left Bank, casa di produzione cinematografica divenuta famosa per la sua più recente The Crown, sta già guardando al futuro e sembrerebbe interessata a produrre una serie TV ispirata ai romanzi della saga The Khalifa Mysteries, che ha conquistato i lettori con antichi segreti, reperti archeologici e le sue ambientazioni thriller.

Gli sceneggiatori trarranno ispirazione dai romanzi opera di Paul Sussman, personaggio dalla quantomai bizzarra biografia: prima scavatore di tombe in Francia e poi commerciante di sigari da Harrods, dopo aver girato l'Europa con una compagnia teatrale inizia la sua carriera di scrittore. Frutto della sua mente vivace saranno i quattro libri "L'armata perduta di Cambise", "L'ultimo segreto del tempio", "Il labirinto di Osiride" e "L'oasi nascosta". L'intera collezione è stata apostrofata come "un'intelligente risposta al Codice Da Vinci."

Le avventure dei protagonisti avranno come filo conduttore le roventi sabbie del deserto, fitti misteri che risalgono a secoli ormai lontani e, ovviamente, numerosi omicidi, che man mano forniranno i tasselli mancanti per venire a capo dei numerosi enigmi.

Tra i più recenti progetti della casa cinematografica, divenuta da poco parte del franchise Sony, troviamola serie con Olivia Colman nel ruolo della Regina Elizabetta e giunta ormai alla sua terza stagione: qui il trailer della terza stagione di The Crown. Sono inoltre in fase di produzione Quiz, ispirato allo scandalo della versione britannica di "Chi vuol essere Milionario?" e le serie White Lines e Behind Her Eyes, in collaborazione con Netflix.