The Kindgom Exodus, il terzo capitolo di Lars von Trier su MUBI: ma c'è un problema

E' la piattaforma in espansione Mubi ad essersi aggiudicata la distribuzione del nuovo capitolo della serie di Lars von Trier: a 25 anni dagli ultimi episodi, il regista torna con The Kingdom Exodus, terza e ultima stagione in 5 parti della serie soprannaturale degli anni '90.

The Kingdom Exodus sarà distribuito in esclusiva da Mubi in Nord America, Regno Unito, Irlanda, America Latina, Turchia e India a partire dal prossimo autunno con episodi settimanali. Ma prima Von Trier presenterà i nuovi episodi della miniserie al Festival del Cinema di Venezia di inizio settembre.

Oltre ad aver acquisito i diritti della nuova stagione, la piattaforma streaming ha acquistato anche la versione restaurata delle prime due stagioni di The Kingdom, già disponibili per la visione agli utenti abbonati.

Riprendendo il filo della serie originale, trasmessa a metà anni '90, la terza stagione di The Kingdom è ambientata in un ospedale di Copenhagen: Karen è una donna che soffre di sonnambulismo e che sta cercando risposte alle domande rimaste irrisolte nei precedenti capitoli della serie, con l'obiettivo di salvare l'ospedale infestato dal suo destino. Finché una notte il cancello del Regno si aprirà ancora una volta...

"Mubi è da oggi la casa di The Kingdom, uno show incredibile e la prima serie che uscirà per Mubi" ha dichiarato il fondatore e amministratore delegato, Efe Cakarel. "Vogliamo dare spazio alle grandi visioni artistiche per farle vedere a più persone possibili, che si tratti di film o di serie. The Kingdom è lo show perfetto per introdurre le narrazioni episodiche in Mubi e segna uno dei più grandi passi avanti per la nostra azienda. Non vediamo l'ora di poter mostrare tutte e tre le stagioni ai nostri abbonati, molto presto".

Lars von Trier è co-autore della serie insieme a Niels Vørsel, con il quale aveva già collaborato alle precedenti stagioni. Il cast di The Kingdom Exodus include Mikael Persbrandt, Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas e Tuva Novotny, con Alexander Skarsgård e David Dencik che appariranno come guest star.