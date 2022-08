The Kingdom Exodus: rivelata la sequenza di apertura dello show di Lars von Trier

Rilasciata da poco online la sequenza di apertura di The Kingdom Exodus di Lars von Trier, lo show che sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo Festival del Cinema di Venezia.

Il video, condiviso su YouTube, introduce l'ampio cast, che include vecchie conoscenze delle stagioni precedenti e nuovi volti nell'universo soprannaturale.

Questa sarà l'ultima stagione della serie cult di von Trier, che andrà così a completare la trilogia iniziata negli anni '90. The Kingdom è ambientato in un ospedale a Copenaghen e racconta la storia di una sonnambula di nome Karen (Bodil Jørgensen), che è alla disperata ricerca di risposte alle domande rimaste irrisolte per salvare l'ospedale dal suo destino.

Insieme a Jorgensen, il cast comprende Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Mikael Persbrandt, Ghita Nørby, Nicolas Bro, Søren Pilmark, Peter Mygind, Laura Christensen, Udo Kier, Tuva Novotny e David Dencik. Alexander Skarsgård sarà la guest star.

Von Trier, al quale è stato diagnosticato il Parkinson poco tempo fa, ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Niels Vorsel, con il quale ha scritto anche le stagioni precedenti. The Kingdom Exodus verrà rilasciato da Mubi, che ha recentemente acquisito i diritti per la distribuzione in Nord America, Regno Unito, Irlanda, America Latina, Turchia e India. L'uscita danese della serie è stata fissata per il prossimo 9 ottobre e arriverà su Viaplay.