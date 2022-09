The Kingdom Exodus: trailer e data per la terza stagione della serie di Lars Von Trier

Mubi, che ne ha acquistato i diritti di distribuzione per alcuni territori, ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Kingdom Exodus, terzo capitolo della serie limitata creata e diretta da Lars von Trier. Dopo essere stata presentata in anteprima mondiale all'ultima Mostra di Venezia, la terza stagione approderà quindi sulla piattaforma.

Oltre al trailer, MUBI ha fissato una data per la terza stagione della serie di von Trier per la sua uscita esclusiva sullo streamer: il 27 novembre, mentre le versioni restaurate delle due precedenti stagioni della serie saranno presentate in anteprima nelle settimane precedenti.

The Kingdom segue il personale e i pazienti del reparto di neurochirurgia di un ospedale infestato di Copenhagen. La terza e ultima stagione promette di risolvere i numerosi misteri dell'ospedale. Di seguito la sinossi ufficiale di Exodus fornita da Mubi:

The Kingdom Exodus continua e conclude il classico della serie cult degli anni '90 di Lars von Trier, acclamato a livello internazionale: la storia di fantasmi dell'ospedale costruito sopra i vecchi bacini di sbiancamento di Copenaghen, dove il male ha messo radici e la scienza medica affronta una lotta quotidiana con se stessa. In questo capitolo finale, la sonnambula Karen cercherà le risposte alle domande irrisolte della serie per salvare l'ospedale dalla rovina. Una notte di sonno profondo, Karen vaga nell'oscurità e finisce inspiegabilmente davanti all'ospedale. La porta del Regno si sta aprendo ancora una volta...

The Kingdom Exodus è interpretato da un cast tutto nuovo, che comprende Lars Mikkelsen, Mikael Persbrandt, Nikolaj Lie Kaas, Tuva Novotny e Alexander Skarsgård. L'attore di Chernobyl David Dencik è il protagonista.

Niels Vorsel torna a co-scrivere la nuova stagione con von Trier, come ha fatto per le due precedenti stagioni dello show. Come regalo ai fan, MUBI ha restaurato la prima e la seconda stagione di The Kingdom, con nuovi restauri di entrambe le serie in streaming prima dell'uscita di Exodus in esclusive versioni director's cut. The Kingdom I debutterà su MUBI il 13 novembre, mentre The Kingdom II il 20 novembre successivo.

Su queste pagine potete visualizzare la sequenza d'apertura di Exodus.