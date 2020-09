The Knick, Steven Soderbergh conferma i lavori per la terza stagione: tutti i dettagli

Steven Soderbergh è tornato a parlare di una terza stagione, molto più probabilmente un revival, di The Knick, serie tv con protagonista Clive Owen nei panni del dottor John Thackery. Secondo quanto riporta The Playlist, il nuovo progetto sarebbe in corso di lavorazione, grazie alla scrittura di Jack Amiel e Michael Begler.

Allo sviluppo del nuovo progetto su The Knick starebbero collaborando anche la co-star André Holland e il regista premio Oscar Barry Jenkins.

E proprio Jenkins potrebbe guidare la serie dietro la macchina da presa? Ecco le parole di Soderbergh:"Ho detto a lui e a Holland 'Guardate, ho avuto la mia possibilità. Buona fortuna, portate la storia in qualsiasi direzione vogliate".

Il regista di Sesso, bugie e videotape ha raccontato l'evoluzione del progetto:"André e Barry hanno ideato hanno ideato un approccio davvero grandioso alla storia collaborando con Jack e Michael. E questo progetto sembra evolversi rapidamente. Ho appena letto il pilot, è incredibile".

The Knick racconta la storia di un famoso chirurgo nella New York del 1900, John Thackery, che assume la guida del reparto di chirurgia del Knickerbocker Hospital, noto semplicemente come The Knick. Il suo co-protagonista è proprio André Holland.

Nel 2017 Steven Soderbergh spiegò che avrebbe voluto girare la terza stagione in un bianco e nero anamorfico e che questa sua decisione potrebbe aver determinato la cancellazione dello show.

Su Everyeye trovate la recensione della seconda stagione di The Knick. Potete inoltre scoprire come poteva essere la terza stagione dello show Cinemax.