The Kollective: nuova serie thriller dagli autori di Gomorra ispirata a Bellingcat

E' Variety a rendere noto che Leonardo Fasoli e Maddalena Ravaglia, sceneggiatori di Gomorra - La serie, scriveranno uno show tratto dal documentario "Bellingcat - Truth in a Post-Truth World".

Ispirato al documentario diretto da Hans Pool che ha raccontato la storia del sito britannico di citizen journalism, lo show è nato grazie alla casa di produzione di Amsterdam Submarine e vedrà i due sceneggiatori anche in veste di showrunner.

La serie ripercorrerà gli eventi che hanno portato alla misteriosa morte di un membro del The Kollective, un attivo gruppo di giornalismo cittadino investigativo situato nel Regno Unito. Impegnati a scoprire cosa è successo, gli amici e i colleghi dell'uomo si ritrovano nel bel mezzo di un complotto che minaccia la democrazia mondiale. Lo show sarà girato prevalentemente in lingua inglese e abbraccerà una varietà di location in tutto il mondo.

"Amiamo indagare cosa sta succedendo nel mondo intorno a noi e affrontare questioni complicate attraverso il nostro lavoro" hanno dichiarato Fasoli e Ravagli. "Riteniamo che la battaglia per la verità e contro le fake news che influenzano l'opinione pubblica sia la battaglia per la libertà dei nostri tempo, uno scontro per la generazione dei millennial. The Kollective affronta questi urgenti problemi attraverso la narrazione: 'La verità è morta? E se no, qual è il prezzo che siamo disposti a pagare per mantenerla in vita?'"

The Kollective non sarà un vero e proprio adattamento del documentario di Hans Pool, che invece farà da principale fonte di ispirazione, ma seguirà un gruppo di persone che utilizzano gli stessi metodi di Bellingcat in una sorta di thriller contemporaneo.