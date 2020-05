The Last Dance, ascolti strepitosi per la serie Netflix su Michael Jordan

Continua il grande successo di The Last Dance, dopo la messa in onda delle dieci puntate della docuserie, ESPN ha condiviso i dati del numero di appassionati che si sono sintonizzati sul canale televisivo.

Lo show ci ha mostrato diversi retroscena della carriera di Michael Jordan con i Chicago Bulls, in particolare tutto quello che è successo durante il campionato di NBA del 1997-1998. Gli episodi hanno avuto una media di 5,6 milioni di telespettatori, raggiungendo il picco in occasione delle due puntate finali, che sono state viste da oltre 5,9 milioni di persone. Sono ottimi numeri per il documentario, che non tengono conto di tutti gli appassionati di basket in quei paesi in cui la serie è disponibile su Netflix, che però non ha ancora condiviso i suoi dati. I dirigenti di ESPN hanno detto di essere molto soddisfatti per questo risultato, ringraziando i fan del celebre giocatore di basket.

Siamo sicuri che questo successo porterà a sviluppare altri documentari su questo stile, magari seguendo altri atleti che hanno cambiato per sempre il mondo dello sport, aspettiamo quindi altre notizie a riguardo, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Reggie Miller in The Last Dance, in cui parla dei numerosi impegni di MJ nel periodo delle riprese di Space Jam.