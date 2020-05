The Last Dance: MIchael Jordan diventa Thanos dopo la conclusione del documentario

Il documentario incentrato sulla carriera di Michael Jordan ha permesso ai fan di scoprire tutti i retroscena sulla vita del celebre atleta statunitense. Dopo aver letto delle estenuanti giornate lavorative di MJ mostrate in The Last Dance, vi segnaliamo questo divertente tweet di Sports Center.

Potete vedere il messaggio in calce alla notizia, condiviso in occasione della messa in onda della puntata conclusiva della docuserie. Infatti nelle scorse ore è andato in onda l'episodio che ci ha mostrato l'ultima parte della carriera di Michael Jordan con i Chicago Bulls, una delle squadre più importanti della NBA anche grazie alla presenza del famoso giocatore di basket del Brooklyn. Per festeggiare questa occasione, Sports Center ha quindi deciso di twittare un'immagine di Thanos, con indosso una maglietta del giocatore numero 23, insieme al seguente messaggio: "MJ alla fine di The Last Dance".

I fan hanno particolarmente apprezzato il tweet, che ha ricevuto oltre 68 mila Mi Piace e più di 16 mila commenti, numeri che fanno capire quanto gli appassionati di basket siano ancora legati alla figura di MJ.

Ricordiamo che il documentario che racconta l'impatto di Michael Jordan sulla stagione 1997-1998 dei Chicago Bulls è presente su Netflix, se non lo avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra anteprima di The Last Dance.