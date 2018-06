The Last Dance: Netflix ha rilasciato il trailer italiano della serie tv su Michael Jordan

Netflix Italia ha rilasciato il trailer ufficiale diThe Last Dance, la docu-serie sulla leggenda del basket Michael Jeffrey Jordan, che è stato la star indiscussa dei Chicago Bulls.

La serie, intitolata The Last Dance, è diretta da Jason Hehir e prodotta da Mike Tollin; si compone di 10 episodi e tratterà la vicenda sportiva di Michael Jordan, che è uno degli sportivi più leggendari di tutti i tempi. Nato a New York il 17 febbraio 1963, Jordan (MJ), è un ex giocatore di basket dell'NBA.

Adesso è diventato un imprenditore di successo - nel 2016 ha anche ricevuto un'onorificenza dall'allora Presidente USA Barack Obama, la Medal od Freedom - ma negli anni della sua carriera sportiva è diventato talmente famoso da essere conosciuto non solo in patria, negli Stati Uniti, ma anche all'estero: il suo nome è sinonimo di sportività e di "mito sportivo". Con la sua squadra storia, iChicago Bulls, ha vinto per tre volte di seguito le finali NBA, sia dal '91 al '93 che dal '96 al '98.

The Last Dance è una co-produzione ESPN Films e Netflix.