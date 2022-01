The Last Days of Ptolemy Grey, c'è Samuel L. Jackson nelle prime immagini dello show Apple

Promette di colpire dritto al cuore, questa The Last Days of Ptolemy Grey: la nuova mini-serie di Apple TV+ basata sull'omonimo romanzo di Walter Mosley farà il suo esordio sulla piattaforma il prossimo 11 marzo e punta a commuovere gli spettatori con una drammatica storia di abbandono e oblio.

Protagonista dello show sarà Samuel L. Jackson: la star di Pulp Fiction, recentemente apparsa anche nelle prime foto di Secret Invasion, darà quindi volto allo Ptolemy Grey del titolo, un uomo di 91 anni (ben 20 più di Jackson!) abbandonato dai suoi familiari in una struttura sanitaria dove trascorre i suoi ultimi anni in preda ad una demenza senile sempre più aggressiva.

Le cose sembrano giungere ad una svolta quando il nostro viene affidato alle cure di Robyn (interpretata dalla Dominique Fishback di Judas and the Black Messiah), una ragazza orfana che tenterà in tutti i modi di risollevare le sorti dell'uomo grazie anche all'intervento di una nuova cura sperimentale che, almeno sulla carta, promette di far recuperare la memoria all'anziano protagonista dello show: il viaggio attraverso i suoi ricordi, però, sarà tutt'altro che semplice da digerire.

Nelle prime foto della serie possiamo dunque ammirare Samuel L. Jackson nei panni di Ptolemy Grey: cosa ve ne pare? Pensate di dare una possibilità alla nuova serie Apple? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, i fan hanno augurato buon compleanno a Samuel L. Jackson.