The Last Days of Ptolemy Grey, Samuel L. Jackson protagonista nel primo trailer

Apple TV+ ha pubblicato il primo trailer della prossima serie drammatica prodotta per la piattaforma streaming, The Last Days of Ptolemy Grey, con protagonista la star Marvel Samuel L. Jackson. Lo show, diretto dal regista di La tigre bianca, Ramin Bahrani, è basato sul romanzo di Walter Mosley, che si è occupato dello script.

La sinossi condivisa da Apple spiega che Jackson - che tornerà nel ruolo di Nick Fury in Secret Ivansion - interpreta un uomo malato (Ptolemy Grey) che viene dimenticato dalla sua famiglia, dai suoi amici e persino da se stesso.

Lasciato improvvisamente senza il suo fidato badante e ancor più sul punto di sprofondare in una demenza solitaria, Ptolemy viene affidato alle cure dell'adolescente orfana Robyn (Dominique Fishback).



Venuti a conoscenza di un trattamento in grado di ripristinare i confusi ricordi della demenza di Ptolemy, inizia un viaggio verso una serie di verità scioccanti su passato, presente e futuro. Oltre a temi quali mortalità e memoria, la trama lascia intravedere la possibilità che ci sia anche una 'caccia al tesoro' all'interno della narrazione.



"Mio zio Gordo ha rubato qualcosa, un tesoro. Lo troverò" dichiara Ptolemy una volta riacquisita la memoria. Nel trailer si pone l'attenzione su un ricordo d'infanzia che il protagonista ritrova e che lo prepara ad una caccia al tesoro.

Nel cast della serie anche Walton Goggins, Marsha Stephanie Blake, Damon Gupton e Omar Benson Miller.



Sul nostro sito sono disponibile le prime immagini di The Last Days of Ptolemy Grey.