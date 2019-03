The Last Kids on Earth: Mark Hamill e Rosario Dawson nella nuova serie Netflix

Nella notte The Wrap ha riportato che Mark Hamill e Rosario Dawson si sono uniti al cast vocale di The Last Kids On Earth, nuova serie animata distribuita dalla piattaforma di streaming on demand Netflix.l

Insieme a loro anche Catherine O'Hara: i tre vanno a completare un cast già ampiamente nutrito, che include Keith David, Bruce Campbell, Garland Whitt, Montse Hernandez e Charles Demers, mentre Nick Wolfhard presterà la voce al personaggio principale, Jack Sullivan.

Secondo ila sinossi ufficiale, la serie seguirà l'avventura di un bambino di 13 anni, Jack Sullivan appunto, che insieme al suo gruppo di amici si ritroverà a dover combattere un'apocalisse zombi: lo show animato promette "ragazzini spiritosi, gadget folli, zombie a non finire e addirittura mostri giganti".

Max Brallier, creatore dei libri ai quali la serie Netflix si ispirerà, figura come produttore esecutivo insieme a di Scott Peterson, che fungerà anche da showrunner. Anche Matthew Berkowitz e Jennifer Twiner McCarron compaiono nell'elenco dei produttori esecutivi per conto della casa di produione Atomic Cartoons.

The Last Kids On Earth arriverà sulla nota piattaforma di streaming on demand nel corso dei prossimi mesi; ad oggi non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale.

Mark Hamill, invece, tornerà ad interpretare per l'ultima volta l'iconico Luke Skywalker in Star Wars: Episodio IX, il cui trailer ufficiale dovrebbe arrivare ad aprile. Il film uscirà a dicembre 2019.