The Last Kindgom, è ufficiale: la serie Netflix terminerà con la stagione 5

È Deadline a rendere noto che The Last Kingdom, serie historical drama basata sulla serie di romanzi Le storie dei re sassoni di Bernard Cornwell, si concluderà con la sua quinta stagione. La conferma ufficiale arriva da Carnival Films, casa di produzione dietro allo sviluppo dello show fin dal suo debutto su BBC.

Composta da 10 episodi, la stagione finale è attualmente in produzione in Ungherà e continuerà a seguire le vicende di Uhred di Bebbanburg, interpretato da Alexander Dreymon, un guerriero nato sassone ma cresciuto come danese nell'Inghilterra del IX e X secolo. Incaricato di addestrare il figlio primo genito di re Edoardo Aethelstan, le ambizioni di Uhtred avranno uno scopo ancora più alto. Ma per compire il suo destino, Uthred dovrà affrontare il suo più grande nemico e subire la sua più grande perdita.

L'ultimo arco narrativo sarà basato sul nono e decimo libro della serie in 13 parti scritta da Cornwell.

Tra le new entry del cast troveremo Patrick Robinson nei panni di Padre Benedict, un uomo di fede con un passato travagliato; Sony Cassidy nel ruolo di Eadgifu, una sassone intelligente e dal grande cuore che arriva a Winchester; e infine Harry Gilby nei panni di Aethelstan, un giovane addestrato da Uhtred a seguire le sue orme.

Cosa vi aspettate dalla quinta stagione di The Last Kindgom? Fatecelo sapere nei commenti. A proposito del colosso dello streaming, nei giorni scorsi Netflix ha presentato una nuova funzione per gli utenti più indecisi.