The Last Kingdom 4: quando esce la nuova stagione su Netflix?

The Last Kingdom è una serie originale Netflix basata su Le storie dei re sassoni (The Saxon Stories), romanzi storici scritti dall'autore Bernard Cornwell.< In origine, la serie è stata prodotta da BBC America ed è stata coprodotta da Netflix.

A partire dalla terza stagione, Netflix ha ripreso completamente la produzione ed il prodotto è diventato un Netflix Original. La quarta stagione di The Last Kingdom composta da 10 episodi è uscita il 26 aprile 2020 su Netflix in America e Regno Unito ma non in Italia.

Prima del passaggio totale a Netflix infatti, i diritti della serie in Italia erano stati acquistati da Mediaset per cui prima di arrivare sul servizio di streaming The Last Kingdom è stata trasmessa su Premium Stories dal 25 settembre 2020, disponibile su piattaforme Sky Italia e Infinity.

In precedenza, ogni stagione copriva circa due libri e la terza si è conclusa durante gli eventi del sesto libro intitolato La morte dei re (Death of Kings). Dopo la quarta stagione ci sono ancora tre libri pronti per essere adattati e anche se la serie ha visto alcune differenze significative rispetto alla storia narrata nei libri qualora lo show dovesse superarli gli showrunner saranno in grado di proseguire.

Al cast della quarta stagione si sono aggiunti Stefanie Martini che interpreterà il ruolo di Eadith, la nuova conquista d'amore di Aethelred. Jamie Blackley interpreterà Eardwulf, descritto come il nuovo braccio destro di Aethelred e Ruby Hartley che interpreterà Stiorra, la figlia di Uhtred

La sinossi della quarta stagione recita: Dopo la morte di Alfred, le alleanze tra i regni sono fratturate. Uhtred crede che sia il momento giusto per sfidare suo zio Aelfric, interpretato da Joseph Millson (Casino Royale, Banished), e riprendersi la sua casa ancestrale, Bebbanburg. Tuttavia le cose cambiano portando Uhtred a rendersi conto che il suo destino è legato al sogno di Alfred di una terra unita. Questo, e i sentimenti di Uhtred per Aethelflaed, lo riportano nella politica che minaccia di scoppiare in guerra.

Su Netflix potete trovare le prime tre stagioni di The Last Kingdom che è già stata rinnovata per una quinta stagione le cui riprese inizieranno entro la fine dell’anno. È quindi lecito aspettarsi che la quarta stagione sarà distribuita su Netflix nei prossimi mesi dopo il passaggio televisivo su Premium Stories.



