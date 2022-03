The Last Kingdom 5, Ruby Hartley: 'Le cose diventeranno davvero complicate'

The Last Kingdom 5 sta per arrivare su Netflix e in atteso del suo esordio previsto per il prossimo 9 marzo, l'interprete di Stiorra ha rivelato ciò che i telespettatori dovranno aspettarsi da questi nuovi episodi che ci riporteranno nel mondo dei sassoni.

Ruby Hartley che veste i panni della figlia del protagonista Uhtred di Bebbanburg ha rivelato che ci saranno non pochi problemi per lei e per suo padre: "Adoro la loro relazione in questa stagione. Anche se ci saranno molti alti e bassi. Le cose diventeranno davvero complicate. Tutto ciò che fa è dettato dal desiderio di compiacerlo. Sono molto simili".

La giovane attrice ha poi aggiunto: "Ma alla fine, si amano davvero. Lei ama davvero suo padre e penso che lo stesso valga per Uhtred. Litigano e hanno molti problemi, ma ci sono sempre l'uno per l'altra. É stato bello per Stiorra avere la possibilità di combattere al fianco di Uhtred e mostrargli che anche lei ha un certo valore".

Secondo Netflix, nella quinta e ultima stagione di The Last Kingdom sono passati molti anni dagli eventi della stagione precedente. Uhtred affronterà i suoi più grandi nemici e subirà perdite incommensurabili nel tentativo di realizzare il suo destino e scoprirà che la sua battaglia per unificare l'Inghilterra è legata alla sua sorte personale.