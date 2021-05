The Last Kingdom 5, la stagione finale della serie Netflix svela un'importante new entry

In attesa che The Last Kindgom 4 arrivi anche su Netflix, la serie sviluppata originariamente da BBC e ora distribuita dal colosso dello streaming ha accolto un'importante new entry per la sua quinta e ultima stagione.

Secondo quanto riportato da Deadline, Ewan Horrocks si è unita ufficialmente alla produzione nel ruolo di Aelfward, nuovo personaggio ricorrente che farà il suo debutto nell'arco narrativo finale. L'attore al momento si trova sul set di Budapest, dove Carnival Films sta producendo gli ultimi episodi della serie basata sui romanzi best-seller Le storie dei re Sassoni scritti da Bernard Cornwell.

Horrocks, apparso di recente nella serie originale Sky Domina ambientata nell'antica Roma, ha commentato così l'annuncio: "Non vedo davvero l'ora che tutti possano mettere gli occhi sull'ultima stagione. Il cast è come una grande famiglia, quindi farne parte è stata un'esperienza speciale. La quinta stagione vale sicuramente l'attesa; ci saranno momenti eccitanti e scioccanti attraverso tutti gli episodi."

Basata sul nono e decimo libro della saga letteraria, The Kingdom 5 sarà composta da 10 episodi e continuerà a raccontare le vicende di Uhtred di Bebbanburg. Interpretato da Alexander Dreymon, Uhtred è un guerriero nato sassone ma cresciuto come danese nell'Inghilterra del IX e X secolo. Incaricato di addestrare il figlio primo genito di re Edoardo Aethelstan, le ambizioni di Uhtred avranno uno scopo ancora più alto. Ma per compiere il suo destino, Uthred dovrà affrontare il suo più grande nemico e subire la sua più grande perdita.