The Last Kingdom 5: terminate le riprese dell'ultima stagione della serie Netflix

I lavori per la quinta ed ultima stagione di The Last Kingdom sono ufficialmente terminati ma, prima di salutare questa serie Netflix in modo definitivo, il regista Jon East ci ha tenuto a far sapere ai fan che ci sarà un finale a dir poco epico.

Con un post sui social ha infatti detto: "Abbiamo finito! Le riprese di The Last Kingdom 5 sono ufficialmente terminate. L'ultimo blocco è stato mostruoso, eclissando in complessità/scala tutto ciò che ho diretto in questo grande spettacolo da quando ne sono entrato a far parte nel 2016. L'ultima stagione si concluderà in modo EPICO! Un grande ringraziamento al top team che ha lavorato con instancabile devozione per rendere tutto questo realtà".

La quinta stagione dello show, le cui riprese si sono svolte in Ungheria, sarà composta da 10 episodi, e segurà ancora le vicende di Uhred di Bebbanburg, interpretato da Alexander Dreymon. The Last Kingdom 5 si baserà sul nono e decimo libro della serie in 13 parti scritta da Cornwell e scopriremo quale sarà il destino del celebre guerriero sassone ma cresciuto come danese nell'Inghilterra del IX e X secolo.

Un nuovo personaggio tra l'altro si è aggiunto al cast di The Last Kingdom 5, stiamo parlando di Ewan Horrocks che vestirà i panni di Aelfward, il secondo figlio di re Edoardo. Voi cosa vi aspettate da quest'ultima stagione della serie Netflix? Ditecelo nei commenti.