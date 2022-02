The Last Kingdom 5, nel trailer ufficiale Uhtred ritorna a Bebbanburg

Uhtred ritorna a Bebbanburg nel trailer della quinta e ultima stagione di The Last Kingdom, la serie Netflix ambientata nell'Inghilterra del nono e decimo secolo, divisa in sette regni separati, ed è ispirata alla serie letteraria Le storie dei re sassoni di Bernard Cornwell. Scopriamo insieme la data d'uscita!

Il protagonista è Uhtred (Alexander Dreymon), figlio di un lord inglese che viene catturato dai vichinghi danesi e addestrato come se fosse uno di loro. Nata sulle reti BBC, dopo le prime 2 stagioni la serie è stata acquisita da Netflix nel 2018 ed ha conquistato un nuovo e più ampio pubblico appassionato al genere storico.

"Il destino è brutale" dichiara il trailer di The Last Kingdom 5, mostrando le prime immagini della stagione conclusiva. Se la quarta season si era conclusa in maniera drammatica, con l'abbandono della città di Winchester da parte di re Edward (Timothy Innes) e l'assedio danese, seguito da una tregua, in questo nuovo ciclo di 10 episodi vedremo il re all'opera per realizzare l'ambizioso progetto sognato dal padre: l'unione di tutti i regni sassoni.

"La pace duratura tra danesi e sassoni è ora minacciata da una nuova invasione danese, ma anche da una ribellione tra i sassoni" rivela la sinossi ufficiale di The Last Kingdom 5. "Uhtred riceve l'incarico di proteggere Aethelstan, figlio illegittimo di Edward e futuro monarca d'Inghilterra, mentre l'infido Lord Aethelhelm vuole portare sul trono il nipote Aelfweard, l'altro discendente maschio del sovrano".

"Vedremo Uhtred affrontare i suoi più grandi nemici e subire perdite colossali nel tentativo di realizzare il proprio destino", ma il protagonista scoprirà un possibile legame tra gli sforzi per un'Inghilterra unita e la propria sorte personale.

Nel cast di The Last Kingdom 5 ritroveremo anche Emily Cox, Eliza Butterworth, Mark Rowley, Arnas Fedaravicius, Adrian Schiller, Cavan Clerkin, Millie Brady, Ewan Mitchell e James Northcote. Inoltre, ci saranno alcune new entry, tra cui Ewan Horrocks nel ruolo di Aelfweard, Harry Gilby (Aethelstan), Patrick Robinson (Padre Benedict), Harry Anton (Bresal) e molti altri.

La quinta stagione di The Last Kingdom esordirà il 9 marzo in streaming su Netflix. Anche se si tratta dell'ultima stagione, la storia non si concluderà qui: infatti, l'attore tedesco Alexander Dreymon ha annunciato la sua partecipazione al film Seven Kings Must Die, un sequel cinematografico che vedrà nuovamente impegnato sul set di Budapest il cast della serie.