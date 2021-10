The Last Kingdom, Netflix annuncia il film Seven Kings Must Die!

La quinta stagione di The Last Kingdom sarà l'ultima della serie TV ispirata al ciclo di romanzi "Le storie dei re sassoni" di Bernard Cornwell. Ma la storia di Uhtred verrà raccontata anche in un film per Netflix dal titolo Seven Kings Must Die.

Durante il MCM Comic-Con che si è svolto questo fine settimana a Londra, l'attore tedesco Alexander Dreymon ha annunciato la sua partecipazione al film Seven Kings Must Die, nel quale ritornerà a vestire i panni del protagonista Uhtred di Bebbanburg, insieme ad alcuni volti noti del cast della serie e delle new entry.

Le riprese sul set del film Netflix inizieranno nel 2022, proprio nel periodo in cui è atteso il debutto della stagione 5 della serie: le riprese di The Last Kingdom 5 sono terminate a giugno 2021 sul set ungherese di Budapest, dove verranno effettuate anche le riprese del film.

The Last Kingdom 5 sarà l'ultima stagione dello show, ma stando a quanto afferma il produttore Nigel Marchant "c'è ancora una storia che vogliamo raccontare". L'attore Alexander Dreymon ha aggiunto che "è stato un privilegio raccontare la storia di Uhtred per 5 stagioni. Sono grato ai nostri fan. Sono stati immensamente leali a The Last Kingdom e grazie al loro supporto il team si riunirà per un altro round".

Nell'attesa dell'arrivo della quinta e ultima stagione basata sul nono e decimo libro della saga letteraria di Cornwell, una delle ultime novità riguardanti la serie è l'arrivo di una new entry in The Last Kingdom 5.