The Last Kingdom, quando escono le nuove puntate su Netflix?

Sarà stato l'effetto Vikings a suo tempo - che infatti ha giovato anche alla controparte avversaria, il Britannia di Amazon Studios - ma negli ultimi anni le serie sui vichinghi hanno subìto un vero e proprio boom. Lo si è visto soprattutto con un prodotto come The Last Kingdom, che si prepara a rilasciare la sua quinta stagione.

Che questa sarà l'ultima stagione di The Last Kingdom, purtroppo, lo sapevamo già da un po'. Nonostante l'enorme successo, parzialmente inaspettato visto il budget risicato, ma comunque tutto meritato grazie a una notevole qualità di sceneggiatura, il creatore Stephen Butchard ha deciso di chiudere qui l'avventura della serie che racconta la nascita di una nazione. Nel particolare, l'Inghilterra invasa e poi edificata dai barbari a partire, all'incirca, dall'anno 886, sotto il regno di Alfredo. La serie dunque, in un certo senso, si apre laddove si chiude Vikings, fungendo come una sorta di sequel che condivide alcuni personaggi storici.

La stagione precedente si era conclusa in maniera drammatica, con la città di Winchester abbandonata da Re Edoardo e assediata dall'esercito danese. In assenza di migliori alternative, i sassoni stabiliscono una tregua con gli invasori. Spetterà ai nuovi dieci episodi in lavorazione, della durata di 58 minuti circa come per le precedenti stagioni, rivelarci se il patto fra i due popoli ha tenuto e cosa ha in serbo il futuro per i protagonisti. Ma quando e dove usciranno?

E' notizia dell'aprile scorso, in concomitanza con l'annuncio della decisione di chiudere la serie, la fine delle riprese di The Last Kingdom. Sulla base delle normali tempistiche Netflix, che ha preso in consegna i diritti di distribuzione dalla terza stagione, avremmo potuto sperare in un'uscita alla fine di quest'anno. Ma considerati i tempi lunghi della post-produzione che hanno sempre contraddistinto la serie, divisa da un anno e mezzo in media da stagione a stagione, è più realistico collocare i nuovi episodi nel primo semestre del 2022.

Per i più impazienti però, abbiamo una buona notizia di consolazione. Nonostante infatti la fine della serie, almeno su piccolo schermo, è stato annunciato un film sequel di The Last Kingdom. Si chiamerà Seven Kings Must Die, lo spin-off per grande schermo che chiuderà l'arco della storia, similmente all'operazione che verrà condotta con il film dedicato ai Peaky Blinders. Come avete preso la notizia? Ditecelo nei commenti!