The Last Kingdom, ci sarà anche la Stagione 5? Ecco cosa sappiamo

C'è grande interesse per il ritorno di uno show come The Last Kingdom, che per i fan degli historical drama e delle storie vichinghe è sempre stato un prodotto convincente. Se dobbiamo attendere ancora un po' per vedere The Last Kingdon 4 su Netflix, gli appassionati stanno già pensando al prossimo ciclo di episodi dello show britannico.

Ormai, infatti, sappiamo da tempo che la serie sia stata rinnovata per una quinta stagione, la cui data di uscita è tuttora ignota. Cosa sappiamo riguardo alla produzione? Quando potremmo vedere il quinto arco narrativo del prodotto di Stephen Butchard?

Quando esce The Last Kingdom 5?

Le prime due stagioni dello show, che originariamente era di BBC, sono uscite nel 2015 e nel 2017. Successivamente, Netflix ha acquistato la serie, producendo la terza, la quarta, e la futura quinta stagione. Il terzo ciclo di episodi ha visto la luce nel novembre del 2018, mentre il quarto ad aprile del 2020 (in Italia, è stata trasmessa da Premium Action tra il 25 settembre e il 27 novembre 2020).

Attualmente, cast e crew sono al lavoro da diverso tempo sul set di The Last Kingdom 5, quindi, a meno di stop dovuti alla pandemia globale di COVID-19, nei prossimi mesi le riprese dovrebbero finire. È quindi possibile che la stagione 5 arrivi entro il 2021? Difficile, ma non impossibile, accorciando e velocizzando il processo di post-produzione. Ipotizziamo che una periodo plausibile di uscita potrebbe essere tra ottobre e dicembre del 2021, o alla peggio, nei primi mesi del 2022. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a com'è stato comunicato il rinnovo per una quinta stagione di The Last Kingdom 5, la palla passa a voi: quando credete potrebbe uscire la quinta stagione di The Last Kingdom? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!