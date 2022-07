The Last Movie Stars, Ethan Hawke su George Clooney: 'Ho subito pensato a lui'

Reggere il paragone con un totem come Paul Newman non è facile neanche quando sei un attore affermato e apprezzato in tutto il mondo ormai da un bel po' di anni: il compito che aspetta George Clooney in The Last Movie Stars è dunque tutt'altro che semplice, ma secondo Ethan Hawke la star di Ocean's Eleven saprà cavarsela egregiamente.

Protagonista insieme a Laura Linney, Oscar Isaac e altri della docu-serie su Paul Newman e Joanne Woodward, Clooney dovrà interpretare proprio Paul Newman nella lettura di alcune interviste rilasciate dalla leggendaria star di Nick Mano Fredda e Il Colore dei Soldi: "George è la prima persona che ho pensato potesse sentirsi davvero addentro alle cose di cui parla Newman" sono state le parole di Ethan Hawke al riguardo.

Hawke, che si occuperà della regia della serie, ha proseguito: "Si tratta di sapere come restare al top assoluto. Ce ne sono un po': Denzel Washington, Tom Cruise. C'è un bel po' di gente che è arrivata a quel punto e ci è rimasta. Ma George sembra avere quella forma mentis: è una persona politicamente attiva, gli piace dirigere, ha alle spalle una lunga e incredibile carriera. E ovviamente amava Paul Newman. Lo conosceva, e con lui condivide la capacità di far sembrare tutto facile".

Vedremo se le impressioni di Ethan Hawke saranno confermate dalla performance di Clooney nel documentario: nell'attesa di scoprirlo, qui vi consigliamo alcuni film con George Clooney da recuperare assolutamente.