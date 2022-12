The Last Movie Stars: quando esce su Sky il documentario di Ethan Hawke su Paul Newman

Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, il meraviglioso documentario diretto da Ethan Hawke e dedicato a Paul Newman e Joanne Woodward The Last Movie Stars sta arrivando su Sky, con il network che ci ha comunicato tutti gli orari degli appuntamenti.

L'attesissima docu-serie HBO Max prodotta da Martin Scorsese, epica storia in sei episodi che celebra una delle grandi coppie di Hollywood, andrà in onda dal 26 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW. Il progetto parte dalle sbobinature dattiloscritte di audiocassette registrate dallo stesso Newman – e poi andate distrutte – a cui grandi attori di Hollywood, tra cui George Clooney e Laura Linney, hanno ridato vita con la propria voce, intrecciando testimonianze e tracce d’archivio a sequenze memorabili di grandi film.

Ethan Hawke esplora la storia d'amore tra le due leggende di Hollywood con le letture, a lungo perdute, di momenti più intimi e familiari dei due attori, partner sullo schermo e nella vita. The Last Movie Stars dipinge un ritratto intenso di una coppia duratura, intrecciata per sempre con la storia del cinema americano. Negli anni '50, un giovane Paul e un'ancor più giovane Joanne si recano a New York per iniziare la loro carriera di attori, e incrociano fatalmente i loro percorsi come sostituti a Broadway. C'è solo un problema: Paul è già sposato. Resa finalmente pubblica la loro relazione, i novelli sposi Paul e Joanne trovano successo insieme, e Joanne porta a casa un Oscar come migliore attrice. La serie ripercorre le loro vite, tra le glorie e le difficoltà, in un rapporto in cui oltre al cinema c’era molto altro.

Appuntamento al 26 dicembre: col giorno di festa, non avrete scuse!