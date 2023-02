The Last of Us 1x06, ma QUEL cameo c'è stato o no? Parlano gli showrunner della serie HBO

È da pochissimo uscito l'ultimo episodio di The Last of Us, che vede Bella Ramsey e Pedro Pascal nei panni di Ellie e Joel, i due personaggi tanti amati dai gamer più appassionati dell'omonimo videogioco. Nell'ultimo episodio però sembra che sia stato introdotto un personaggio fondamentale della seconda stagione della serie: di chi si tratta?

Attenzione, d'ora in poi ci saranno spoilers sull'evoluzione del sesto episodio di The Last of Us. Se non volete rovinarvi la sorpresa, NON continuate a leggere! Uomo avvisato...

Durante The Last of Us Podcast Neil Druckmann e Craig Mazine si sono ritrovati a parlare di quell'apparizione verso la fine del sesto episodio. La conversazione è stata questa:

Craig Mazin: È un po'... un po' ambiguo. Qualcuno sta fissando Ellie.

Neil Druckmann: Già.

Mazin: Mi chiedo chi sia, teoricamente o no. Lo scopriremo un giorno, forse.

Druckmann: Sì, perché nella seconda parte, c'è una storia che parla della prima volta in cui Dina ed Ellie si sono incontrate, ed è molto simile a quello che succede qui.

Mazin: Questo non significa che sia Dina, ma neanche che NON lo sia.

Il ragionamento dei due non porta a grandi conclusioni: rimane ancora incerto chi effettivamente sia quella ragazzina che viene insultata malamente da Ellie per essere troppo guardona. Su Twitter i fan si stanno sempre più convincendo che si tratti di Dina, ma finora non c'è ancora risposta. Data la presenza di tale personaggio nella seconda parte del gioco, ci sarà da aspettare un po' prima che si confermi tale teoria.

Che sia lei o meno, dal trailer del settimo episodio di TLOU sicuramente arriverà un altro personaggio amatissimo del videogioco: correte a vederlo!

Oltre al presunto cameo, i fan hanno notato anche un errore nel sesto episodio di The Last of Us: la post-produzione ha dimenticato di rimuovere un 'piccolo' dettaglio e gli occhi dei fan più attenti non hanno tardato nell'individuarlo! Voi l'avevate notato? Fatecelo sapere nei commenti.