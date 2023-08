The Last of Us: Parte 2, 3 scene del videogame Playstation che HBO non può sbagliare

The Last of Us: Parte Due è in sviluppo in casa HBO, coi lavori che riprenderanno dopo la fine degli scioperi di Hollywood, ma nel frattempo vale la pena rivisitare la storia del videogame The Last of Us: Parte Due in cerca delle 3 scene chiave che la serie tv proprio non può sbagliare.

Chiaramente, considerato che la seconda stagione della serie di Craig Mazin e Neill Druckmann utilizzerà con il secondo videogame di Druckmann lo stesso approccio che la prima stagione ha usato nell'adattare il primo capitolo della saga, vale a dire quello del livello più alto possibile di fedeltà al testo originale, vi avvisiamo che il seguente articolo può contenere spoiler su The Last of Us: Parte 2, dunque procedete nella lettura a vostro rischio e pericolo:

Ellie uccide una donna incinta : a seguito della morte di Joel, The Last of Us: Parte Due diventa sostanzialmente un 'revenge-movie' che racconta il viaggio di Ellie alla ricerca di Abby e dei suoi alleati per ucciderli uno dopo l'altro a causa di ciò che hanno fatto al suo amico. Come da manuale, però, il percorso verso la sua agognata e sanguinosa vendetta trascinerà Ellie verso sentieri di oscurità senza ritorno e un punto cruciale di questa odissea è la scena in cui la protagonista uccide Mel, una donna incinta appartenente al gruppo di Abby. Sarà una grande sfida per Bella Ramsey dare vita al momento più abissale della storia di Ellie.

Abby diventa protagonista: un altro magistrale colpo di scena di The Last of Us: Parte Due fu il cambio di punto di vista a circa metà dell'avventura, quando la storia abbandona il viaggio di Ellie per trasformare Abby nella nuova protagonista. In questo senso va notato che lo showrunner Craig Mazin ha confermato che la nuova stagione (anzi le nuove stagioni di The Last of Us, dato che la serie live-action richiederà più cicli di episodi per adattare il videogame The Last of Us 2) costringerà gli spettatori a "non schierarsi". L'autore ha dichiarato: "Tutti amano prendere le parti, ci piace essere cristiani o musulmani, democratici o repubblicani, fan degli Yankees o dei Red Sox. È difficile per noi organizzare la nostra vita se non possiamo prendere una posizione. Noi vogliamo fare il contrario, e cioè costringere gli spettatori a non schierarsi: vi costringeremo a non prendere posizione."

