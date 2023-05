The Last of Us 2, Abby deve attendere: casting interrotto a causa dello sciopero

Lo sciopero degli sceneggiatori, che ormai è entrato nel pieno della sua seconda settimana di validità, sta continuando a far vittime, più o meno. La pre-produzione della seconda stagione di The Last of Us, infatti, ha subito una battuta d'arresto in quanto le operazioni di casting per trovare i nuovi attori sono state messe al momento in pausa.

Le persone coinvolte nello show hanno anche fatto notare che intendono iniziare le riprese della seconda stagione entro un certo numero di mesi, quindi il tutto dovrebbe partire entro il 2023. Tuttavia, secondo Variety, il recente sciopero della WGA sembra aver bloccato lo sviluppo della seconda stagione. Il casting per i nuovi personaggi, tra cui l'interprete di Abby, è stato attivo fino a questa settimana, quando è stato ufficialmente sospeso. I copioni della seconda stagione non sono stati completati, quindi gli attori hanno letto materiale tratto dal videogioco, The Last of Us Part II.

Lo showrunner e scrittore Craig Mazin e il creatore della serie Neil Druckmann non stanno attualmente lavorando alla seconda stagione in nessuna veste, incluso il casting, a causa dello sciopero. Tra l'altro Mazin è stato avvistato in mezzo alle proteste insieme ad altri scrittori.

Al momento, Variety riporta che le riprese dello show dovrebbero iniziare all'inizio del 2024. Naturalmente, se lo sciopero dovesse protrarsi per un po', la situazione potrebbe cambiare e il tutto potrebbe subire un rinvio importante. The Last of Us Part II aggiungerà nuovi personaggi importanti alla storia, quindi il casting sarà essenziale per assicurarsi che questa si svolga nel modo giusto. Detto questo, probabilmente dovremo aspettare un po' per sapere chi interpreterà Abby nella seconda stagione della serie, dato che non verranno prese decisioni sul casting nel prossimo futuro.

Mazin, nel corso di una recente intervista, ha fatto sapere che lui e il co-sceneggiatore Druckmann intendono alzare ancora di più il livello di qualità dello show HBO.