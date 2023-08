The Last of Us 2, Abby sei tu? Noto insider svela l'attrice scelta da HBO

HBO stava per annunciare l'attrice che interpreterà Abby in The Last of Us 2 prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood, ma dato che gli insider non vanno a picchettare un nuovo rumor potrebbe aver anticipato la scelta degli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il noto e affidabile insider My time to shine hello, capace in passato di anticipare dettagli più o meno succosi riguardanti tantissimi film e serie tv mainstream, ha svelato sulla sua pagina del social network di Elon Musk X che in The Last of Us: Parte 2 Abby sarà interpreta da Shannon Berry: al momento è impossibile verificare l'informazione fatta trapelare da My time to shine hello, ma come detto il leaker ha un 'curriculum' di tutto rispetto in fatto di scoop e non è da escludere che le sue informazioni non possano dimostrarsi corrette anche questa volta.

Per chi non lo sapesse, Shannon Berry è una nuova lanciatissima giovane attrice australiana divenuta famosa in The Wilds, popolare serie tv di sopravvivenza andata avanti sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video per due stagioni trasmesse tra il 2020 e il 2022. Il suo nome, in precedenza, era già stato associato a quello di Abby, ma l'indicazione fornita da My time to shine ad oggi - unita alla conferma da parte di HBO che il personaggio del videogame The Last of Us: Parte Due apparirà nella seconda stagione della serie tv - è la più concreta a conferma di un suo coinvolgimento nello show. Chiaramente vi terremo aggiornati, quindi restate con noi.

